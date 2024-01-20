اختفاء الحاويات وتأخر الأسطول الجديد يُعمِّقان من أزمة النفايات بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

” اختفاء لحاويات النفايات بالعديد من النقاط، وفي انتظار التحاق الأسطول الجديد كما قيل ويقال”، لازال واقع النظافة بمدينة سطات تعتريه مجموعة من النقائص وضعف الخدمات، والمتمثلة في السرعة التي تمر بها الشاحنات كل صباح وما يخلفه عمال النظافة وراءهم من أكوام من النفايات، إضافة إلى عدم وجود حاويات للنفايات واختفائها من أماكنها، مما اضطر معه العديد من المواطنين للتخلص من أكياس النفايات بالقرب من المؤسسات التعليمية أو بجنبات الأسوار أو بالقرب من الأشجار…

ويرى متتبعون ومهتمون بالشأن المحلي، أن ذلك راجع بالأساس إلى تأخر الشركة حاملة الصفقة في توفير حاويات تفي بالغرض، هذا دون أن ننسى تأخر دخول الأسطول الجديد علما أن الشركة ذاتها تعهدت من خلال اعلانات موثقة على واجهات الشاحنات تحمل عبارة ” شاحنة مؤقتة في انتظار وصول الأسطول الجديد”.

حول هذا الموضوع، سبق لهبة بريس، أن استفسرت نائب رئيس المجلس الجماعي بالمدينة ” لحسن الطالبي”، أكد من خلاله أن الشركة الحائزة للصفقة سوف تعزز أسطولها المتعلق بالنظافة خلال يناير الجاري أو فبراير المقبل، وذلك بعد الانتهاء من بعض الاجراءات الإدارية، متعهدا بأن خدمات هذه الأخيرة سوف تنال استحسان الساكنة، مشيرا أن الشركة المعنية تقوم حاليا بانشاء أماكن محددة لوضع الحاويات بمواصفات جيدة بمختلف النقاط، داعيا المواطنين إلى التعاون وعدم اخراج النفايات إلا في الوقت المحدد والذي يتزامن ومرور الشاحنات.

وأضاف الطالبي في اتصال سابق بهبة بريس، أن المجلس سبق وأن اتخذ العديد من الإجراءات من أجل ضمان استمرارية تدبير خدمات النظافة بكل الوسائل القانونية الممكنة، مع تكثيف الاتصالات مع المصالح المركزية المعنية بوزارة الداخلية من أجل التعجيل بالمصادقة على عقد التدبير المفوض الجديد و دخوله حيز التنفيذ مع الشركة الجديدة .

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