افران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– إفران : 31 ملم
– شفشاون : 21 ملم
– مكناس، تازة : 19 ملم
– تطوان : 15 ملم
– طنجة : 14 ملم
– خريبكة : 12 ملم
– تيط مليل : 11 ملم
– بن سليمان، بني ملال : 10 ملم
– الدار البيضاء، آسفي : 09 ملم
– الدار البيضاء-الميناء، فاس، المحمدية، النواصر، سطات : 08 ملم
– الصويرة-المطار : 07 ملم
– بن جرير، الجديدة : 06 ملم
– العرائش، سلا : 05 ملم
– القنيطرة، الرباط : 04 ملم
– سيدي سليمان : 03 ملم
– مراكش : 02 ملم
– الصويرة-الميناء : 01 ملم
– أكادير، إنزكان، تاوريرت، الحسيمة، آيت ملول : أقل من ميليمترتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp