افران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-01-20 / 12:33
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– إفران : 31 ملم

– شفشاون : 21 ملم

– مكناس، تازة : 19 ملم

– تطوان : 15 ملم

– طنجة : 14 ملم

– خريبكة : 12 ملم

– تيط مليل : 11 ملم

– بن سليمان، بني ملال : 10 ملم

– الدار البيضاء، آسفي : 09 ملم

– الدار البيضاء-الميناء، فاس، المحمدية، النواصر، سطات : 08 ملم

– الصويرة-المطار : 07 ملم

– بن جرير، الجديدة : 06 ملم

– العرائش، سلا : 05 ملم

– القنيطرة، الرباط : 04 ملم

– سيدي سليمان : 03 ملم

– مراكش : 02 ملم

– الصويرة-الميناء : 01 ملم

– أكادير، إنزكان، تاوريرت، الحسيمة، آيت ملول : أقل من ميليمتر

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