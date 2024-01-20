رونالدو: الدوري السعودي أقوى من الفرنسي

هبة بريس - وكالات

اعتبر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الدوري السعودي أكثر قوة من نظيره الفرنسي.

وقال رونالدو 38/ عاما/ هداف النصر السعودي خلال مراسم حفل “جلوب سوكر” في دبي اليوم الجمعة “ألعب في السعودية منذ عام، وأعرف ما أتحدث عنه، أعتقد أننا في الوقت الراهن أفضل من الدوري الفرنسي”.

وأشار النجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس “في فرنسا هناك فقط فريقان أو ثلاثة في مستوى جيد، هناك منافسة أكبر في السعودية، خطوة بخطوة الدوري السعودي للمحترفين سيتطور لواحد من بين أفضل ثلاثة إلى أربعة دوريات في العالم”.

ولم يندم رونالدو على انتقاله من مانشستر إلى النصر قبل عام موضحا “أعتقد أنه تغيير جيد، أشعر بسعادة غامرة”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp