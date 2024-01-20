رونالدو: الدوري السعودي أقوى من الفرنسي

2024-01-20 / 09:57
0
هبة بريس - وكالات

اعتبر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الدوري السعودي أكثر قوة من نظيره الفرنسي.

وقال رونالدو 38/ عاما/ هداف النصر السعودي خلال مراسم حفل “جلوب سوكر” في دبي اليوم الجمعة “ألعب في السعودية منذ عام، وأعرف ما أتحدث عنه، أعتقد أننا في الوقت الراهن أفضل من الدوري الفرنسي”.

وأشار النجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس “في فرنسا هناك فقط فريقان أو ثلاثة في مستوى جيد، هناك منافسة أكبر في السعودية، خطوة بخطوة الدوري السعودي للمحترفين سيتطور لواحد من بين أفضل ثلاثة إلى أربعة دوريات في العالم”.

ولم يندم رونالدو على انتقاله من مانشستر إلى النصر قبل عام موضحا “أعتقد أنه تغيير جيد، أشعر بسعادة غامرة”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of لـ”طرد النحس”.. الجماهير التونسية تذبح معزا أمام مقر إقامة منتخبها

لـ”طرد النحس”.. الجماهير التونسية تذبح معزا أمام مقر إقامة…

2024-01-20 / 10:22
Photo of الاتحاد الآسيوي يعاقب اللاعب الأردني مرضي بسبب “قضية الشرفاء”

الاتحاد الآسيوي يعاقب اللاعب الأردني مرضي بسبب “قضية الشرفاء”

2024-01-19 / 21:18
Photo of السنغال تتفوق على الكاميرون وتتأهل إلى ثمن نهائي الكان

السنغال تتفوق على الكاميرون وتتأهل إلى ثمن نهائي الكان

2024-01-19 / 20:29
Photo of بعد عقاب “الكاف”.. إقالة عمروش من تداريب تنزانيا

بعد عقاب “الكاف”.. إقالة عمروش من تداريب تنزانيا

2024-01-19 / 20:13
Photo of وجه ادعاءات “كاذبة” ضد “جامعة لقجع” ..الكاف يعاقب “عادل عمروش”

وجه ادعاءات “كاذبة” ضد “جامعة لقجع” ..الكاف يعاقب “عادل…

2024-01-19 / 18:55
Photo of الرأس الأخضر أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

الرأس الأخضر أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس أمم…

2024-01-19 / 18:09
Photo of هل سخر اوناحي من المنتخب المصري? الركراكي يحسم الجدل

هل سخر اوناحي من المنتخب المصري? الركراكي يحسم الجدل

2024-01-19 / 13:11
Photo of كأس أمم إفريقيا.. تعادل مثير بين مصر وغانا

كأس أمم إفريقيا.. تعادل مثير بين مصر وغانا

2024-01-18 / 23:42
Photo of أهالي الأسرى الإسرائيليين بغزة يغلقون شارعا رئيسيا وسط تل أبيب

أهالي الأسرى الإسرائيليين بغزة يغلقون شارعا رئيسيا وسط تل…

2024-01-18 / 23:21
Photo of كيف علقت الصحافة الإسبانية على أداء المغرب في مستهل الكان؟

كيف علقت الصحافة الإسبانية على أداء المغرب في مستهل…

2024-01-18 / 19:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق