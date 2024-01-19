الجيش الإسرائيلي يق_تل صبيا أمريكيا من أصل فلسطيني بالضفة الغربية

هبة بريس _ وكالات

قال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت صبيا أمريكيا من أصل فلسطيني يوم الجمعة في الضفة الغربية المحتلة.

وقد ذكر عم الصبي لرويترز أن الصبي أمريكي المولد يبلغ من العمر 17 عاما، مضيفا أن الحادث وقع خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي تضمنت رشق الجيش الإسرائيلي بالحجارة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الصبي قُتل بنيران إسرائيلية.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تتصاعد عمليات الاقتحام الإسرائيلية بالضفة الغربية، حيث ينفذ الجيش عمليات دهم وتفتيش تندلع على إثرها مواجهات مع الفلسطينيين.

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