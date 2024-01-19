الاتحاد الآسيوي يعاقب اللاعب الأردني مرضي بسبب “قضية الشرفاء”

2024-01-19 / 21:18
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هبة بريس _ وكالات

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم مهاجم منتخب الأردن محمود مرضي 1500 دولار بسبب رفعه شعارا سياسيا خلال مباراة منتخب بلاده وماليزيا، الاثنين، ضمن منافسات كأس آسيا المقامة في قطر.

وكشف مرضي الذي سجل ثنائية، عن الشعار بعد تسجيله الهدف الأول في مرمى ماليزيا وكتب فيه “هي قضية الشرفاء”.

ودافع المدرب المغربي لمنتخب الأردن حسين عموتة عن مرضي بقوله في المؤتمر الصحافي، الجمعة، عشية مواجهة كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة “الموقف الذي قام به مرضي في المباراة هو تعبير يفسر بطرق عدة، وهو لاعب ملتزم من الناحية الفنية والأخلاقية، ومن وجهة نظري سجل أجمل أهداف البطولة، وجميعنا نسانده لما قام به. التعبير الذي استخدمه على قميصه لا يمس أحد وهو تعبير إنساني”.

ولم يكمل مرضي مباراة ماليزيا بسبب الإصابة، لكن عموتة أشار إلى أنه قيد العلاج وإذا كان جاهزا بنسبة مئة في المئة سيلعب ضد كوريا”.

ويتصدر الأردن المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على ماليزيا 4-0 وبفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية التي فازت على البحرين 3-1 في الجولة الأولى.

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