الرأس الأخضر أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

2024-01-19 / 18:09
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هبة بريس _ رياضة

ضمن منتخب الرأس الأخضر تأهله إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بعد هزمه للموزمبيق بثلاثية نظيفة الجمعة على أرضية فيليكس هوفويت بوانيي بأبيدجان الإفوارية، لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي مصر وغانا.

بداية الشوط الأول عرفت سيطرة لمنتخب الرأس الأخضر على أطوار المباراة، منذرا شباك الموزمبيق بأهداف قادمة.

وبعد العديد من المحاولات نجح اللاعب بيبي في افتتاح باب التسجيل لمنتخب الرأس الأخضر عند الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

ولم يفلح المنتخبان في تسجيل هدف آخر خلال مجريات الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم صغير للرأس الأخضر.

في الشوط الثاني دخل منتخب الرأس الأخضر عازما على زيادة غلته من الأهداف وأضاف هدفين عن طريق مينديز (د 51)، ولينيني (د 69).

وبهذا الفوز رفع منتخب الرأس الأخضر رصيد من النقاط إلى 6، متصدرا المجموعة الثانية، في حين تجمد رصيد الموزمبيق عند النقطة 1، إذ يحتل المركز الأخير، ويحتل منتخب مصر المرتبة الثانية برصيد نقطتين، ويأتي منتخب غانا في المركز الثالث بنقطة وحيدة متفوقا بفارق الأهداف عن الموزمبيق.

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