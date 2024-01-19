مشروع كهربة الخط السككي الرابط بين فاس وأقاليم جهة الشرق يقترب من التحقق

2024-01-19 / 11:20
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد محمد عبد الجليل وزير النقل و التجهيز أن الدراسات انطلقت بخصوص كهربة الخط السككي الرابط بين فاس وأقاليم جهة الشرق.

و أوضح الوزير عبد الجليل بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية يقوم حاليا بتحيين الدراسات المرتبطة بكهربة الخط السككي الرابط بين فاس وأقاليم جهة الشرق.

و تتم عملية تحيين الدراسات وفق ذات المتحدث في إجابة له على أحد نواب الأمة بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار، وعلى ضوء نتائجها ستتم برمجة هذا المشروع في المخططات المستقبلية.

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‫8 تعليقات

  1. مشروع معلق مند 50 سنة على الاقل.
    لو تم إنجازه قبل 15 سنة لربحنا ضعف كلفته نضرا لارتفاع المخول للمواد و الأشغال اليوم

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  2. الخط الوحيد في العالم. (وجدة فاس)الذي يذكرني بقطارات أفلام غزو الغرب الامريكية في القرن 18 حيث يقطع المسافة بين فاس ووجدة في ظرف سبع ساعات بغظ النظر عن الساعة والنصف التي يقضيها بمحطة فاس من أجل تغيير القاهرة البخاريةقبل الانطلاق في اتجاه مكناس

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  8. نتمنا ان شاءالله ان يصل إلا الراشدية من الراشدية إلاورزازاة مراكش

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