كأس أمم إفريقيا.. تعادل مثير بين مصر وغانا

2024-01-18 / 23:42
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هبة بريس _ رياضة

تعادل المنتخب المصري أمام غانا بهدفين لمثلهما في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، على أرضية ملعب فيليكس أوفويت- بوانيي في أبيدجان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا.

وكانت غانا سباقة في التقدم خلال اللقاء، عن طريق نجمها محمد قدوس في الدقيقة (45+3).

واستغل عمر مرموش خطأ دفاعيا قاتلا لمنتخب غانا لإدراك هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 69.

ولم تتأخر غانا طويلا للعودة في النتيجة، إذ نجح محمد قدوس بعد أقل من دقيقتين على تعادل المنتخب المصري من التقدم مجددا للنجوم السوداء.

وبعد دقائق قليلة نجح المنتخب المصري في تحقيق تعادل مثير عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 74.

وبهذا التعادل، رفعت مصر رصيدها إلى نقطتين أمام غانا (نقطة)، بانتظار نتيجة مباراة الرأس الأخضر (ثلاث نقاط) أمام موزامبيق (نقطة).

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