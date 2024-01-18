أهالي الأسرى الإسرائيليين بغزة يغلقون شارعا رئيسيا وسط تل أبيب

هبة بريس _ وكالات

أغلق أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة، الخميس، شارع “أيالون الشمالي”، أحد الشوارع الرئيسية بمدينة تل أبيب، للضغط على الحكومة للتوصل إلى صفقة جديدة مع حركة “حماس” للإفراج عن أبنائهم.

وقالت قناة (12) الإسرائيلية (خاصة) إنّ “العشرات من أهالي الأسرى أغلقوا شارع أيالون الشمالي، للضغط على الحكومة من أجل الموافقة على صفقة مع حركة حماس، يتم من خلالها الإفراج عن أبنائهم”.

وأشعل المتظاهرون نارا على شكل رقم “136”، والذي يرمز إلى عدد الأسرى المحتجزين في غزة، وفق إحصائيات إسرائيلية رسمية.

وهددت العائلات بتوسيع دائرة الاحتجاج للضغط على الحكومة من أجل الإفراج عن الأسرى في غزة، خلال الأيام المقبلة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp