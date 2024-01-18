فرنسا: الاتحاد الأوروبي يعتمد عقوبات جديدة على حماس

2024-01-18 / 20:06
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هبة بريس _ وكالات

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعتمدون نظام عقوبات جديدة على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين المقبل وسيبحثون الإجراءات المحتملة ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف.

ويعمل الاتحاد الأوروبي، الذي فرض هذا الأسبوع عقوبات على يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة، منذ عدة أسابيع على صياغة نظام عقوبات محدد على حماس بسبب الهجوم الذي شنته على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وذكر كريستوف لوموان في إفادة صحفية أسبوعية “ستستهدف هذه الإجراءات الأفراد وستحظر التحويلات المالية”.

و فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا عقوبات إضافية على ثمانية مسؤولين ساهموا في تنفيذ أجندة حماس وتعزيز مصالحها في الخارج كما ساعدوا في إدارة شؤونها المالية.

وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن حماس أنشأت شبكة سرية من شركات تدير استثمارات بقيمة 500 مليون دولار في شركات من تركيا إلى السعودية. ويصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حماس منظمة إرهابية.

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