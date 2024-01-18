العطلة المدرسية.. “الأوطوروت” تدعو السائقين إلى توخي الحيطة والحذر

هبة بريس

دعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الخميس، مستعملي الطرق السيارة إلى توخي الحيطة والحذر في أعقاب توقعات النشرة الجوية الإنذارية من المستوى البرتقالي التي تتزامن مع العطلة المدرسية.

وأكدت الشركة، في بلاغ لزبنائها من مستعملي الطريق السيار، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة، خاصة يوم غد الجمعة ما بين الساعة الثالثة زوالا والعاشرة ليلا، وبعد غد السبت بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال، وخلال الفترة ما بين الرابعة زوالا والعاشرة ليلا ليوم الأحد 28 يناير الجاري الذي يصادف العودة من العطلة.

ومن أجل سفر آمن ومريح، أوصت الشركة زبناءها بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية من خلال تحميل تطبيق “ADM TRAFIC”، والاستعلام عن الحالة الجوية مع توخي الحيطة والحذر في حالة هبوب رياح قوية، وأمطار أو ضباب.

ودعت مستعملي الطرق السيارة الرباط – الدار البيضاء، الرباط – وجدة، الرباط – طنجة وتطوان – الفنيدق لاتخاذ الاحتياطات اللازمة عقب النشرة الجوية الإنذارية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية التي تعلن سقوط زخات مطرية قوية محليا رعدية، وهبوب رياح قوية مع تطاير الغبار، وأخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، وعدم استعمال ممر الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى، والاطلاع على الرصيد المتبقي من حساب جواز الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار.

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