16 شهيداً غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي ليلي

2024-01-17 / 23:57
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هبة بريس _ وكالات

ارتقى 16 مواطناً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي قبيل منتصف الليلة لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا لعائلة الزاملي شرق رفح، ما أدى لارتقاء 16 شهيدا على الأقل.

واستشهد العديد من المدنيين، وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته لجنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات متفرقة على خان يونس جنوب القطاع، خاصة محيط منطقتي “قيزان النجار” و”البطن السمين”، كما نسف مربعا سكنيا جديدًا وسط المدينة.

وفي رفح، استشهد مواطنان وأصيب آخرون بعد استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين. كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ عددا من الشهداء والجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة الحوت بمخيم الشابورة، بعد تعرضه لقصف من طيران الاحتلال.

وقصف طيران الاحتلال مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع. وأظهر مقطع فيديو جانبا من الدمار الذي أحدثته قوات الاحتلال في مخيم البريج، عقب انسحابها الجزئي من المخيم.

وفي دير البلح، استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، بعد استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في محيط شارع “أبو حسني”.

وفي وقت سابق، استشهد وجرح عشرات المواطنين في قصف طيران الاحتلال لمنازل في شارع النفق بمدينة غزة.

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