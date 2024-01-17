أوناحي: حققنا فوزا صعبا وتنتظرنا مباراة أصعب أمام الكونغو

2024-01-17 / 21:16
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هبة بريس _ القسم الرياضي

قال عز الدين أوناحي، لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، في تصريح صحفي إن المنتخب الوطني المغربي استفاد من المباريات السابقة في نهائيات كأس إفريقيا

وأضاف اوناحي أن الفريق عرف كيف يجاري مباراته أمام نظيره التنزاني

وتابع أوناحي أن المنتخب الوطني حقق فوزا صعبا على نظيره التنزاني، وتنتظره مباراة أصعب أمام نظيره الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل، برسم الجولة الثانية

وفاز المنتخب المغربي بـ3 أهداف لـ0، في مباراة جمعت الطرفين مساء الأربعاء 17 يناير 2024، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس إفريقيا للأمم “كان الكوت ديفوار 2023”.

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