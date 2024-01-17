المسابقة الوطنية للقراءة .. فتح باب الترشيح

هبة بريس

أعلنت “شبكة القراءة بالمغرب” عن فتح باب الترشيح للمسابقة الوطنية للقراءة في دورتها العاشرة (سنة 2024).

وأوضحت الشبكة أن هذه المنافسة التي تهدف إلى ترسيخ فعل القراءة في المجتمع، تنظم الجائزة بشراكة ودعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، وبتعاون مع الأكاديميات والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المسابقة مفتوحة في وجه التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و26 سنة، مضيفا أن على الراغبين في المشاركة فيها تعبئة استمارة التسجيل على الرابط https://forms.gle/hXkumW3etCRmeZsf7 ، وذلك في أجل لا يتعدى 14 مارس 2024.

وحسب المنظمين، سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة الوطنية خلال حفل سينظم على هامش المعرض الدولي للنشر والكتاب المرتقب تنظيمه من 9 إلى 19 ماي المقبل.

وتشكل الجائزة الوطنية للقراءة التي تندرج في إطار برنامج “القراءة للجميع”، موعدا سنويا للتأكيد على استمرارية التعاقد القرائي، وترسيخ فعل القراءة داخل المجتمع المغربي باعتباره سلوكا يوميا وحضاريا لا محيد عنه.

وتأسست شبكة القراءة بالمغرب في دجنبر 2013. وتهدف الشبكة أساسا إلى العمل على ترسيخ عادة القراءة كفعل يومي لدى المغاربة انطلاقا من وعيها بأن القراءة مدخل رئيسي لولوج عالم المعرفة الذي يعتبر الرافعة الأساسية لكل تنمية.

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