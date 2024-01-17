بتنسيق مع “البسيج”.. ضبط أزيد من 1500 كلغ من الكوكايين قبالة جزر الكناري

2024-01-17 / 16:50
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هبة بريس

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الأربعاء، أنه تم، بفضل التعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ضبط أزيد من 1500 كيلوغراما من الكوكايين، واعتقال ثلاثة أشخاص أثناء اعتراض قارب مطاطي في المياه القريبة من ساحل غران كناريا.

وأشارت الشرطة الإسبانية في بيان لها إلى أن “توقيف هؤلاء الأشخاص الثلاثة واعتراض القارب يوم 12 يناير هو نتيجة مراقبة وحراسة مشتركة من قبل الشرطة الوطنية والحرس المدني، فضلا عن المعلومات التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب”.

وأسفرت هذه العملية عن توقيف أفراد الطاقم، والصعود على متن القارب المطاطي وحجز 1564,5 كيلوغرام من الكوكايين منقولة في 64 عبوة، حسب المصدر نفسه.

بعد ذلك، جرى نقل عبوات الكوكايين الـ 64 والموقوفين إلى ميناء لا لوز، في لاس بالماس دي غران كناريا، حيث تم تفريغ المخدرات ووزنها قبل نقلها إلى قيادة الحرس المدني للتخزين.

وخلص البلاغ إلى أن “هذا الإجراء يندرج في إطار التعاون الأمني بين الشرطة الوطنية والحرس المدني، وكذا مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، وذلك قصد المراقبة الاستباقية لتهريب المخدرات”.

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