بكافة مدن المملكة.. المقاهي تستعد لاستقبال جماهير “أسود الأطلس”

هبة بريس - الرباط

تستعد المقاهي مساء يومه الأربعاء، لاستقبال الملايين من جماهير أسود الأطلس، لمتابعة أطوار المباراة الأولى ضمن منافسات كأس افريقيا للأمم.

وفتحت المقاهي أبوابها مبكرا صباح يومه الأربعاء، لترتيب وتحضير أجواء استقبال زبنائها لمتابعة مباراة المنتخب الوطني.

وحجز عدد من المواطنين كراسيهم بمقاهيهم المعتادة لمتابعة المباراة المنتظرة أمام تنزانيا، كما طرحت مقاه أخرى عروضا خاصة بهذه المناسبة.

هذا ويلتقي المنتخب الوطني المغربي مع نظيره التنزاني اليوم الأربعاء، في مدينة سان بيدرو الإيفوارية، لحساب لقاءات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا.

ويطمح أسود الأطلس لتحقيق نتيجة الإنتصار في بداية المشوار، وذلك لكسب جرعات إضافية من الثقة، ومناقشة قادم المباريات بهدوء.

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