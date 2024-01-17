بكافة مدن المملكة.. المقاهي تستعد لاستقبال جماهير “أسود الأطلس”

2024-01-17 / 15:37
0
هبة بريس - الرباط

تستعد المقاهي مساء يومه الأربعاء، لاستقبال الملايين من جماهير أسود الأطلس، لمتابعة أطوار المباراة الأولى ضمن منافسات كأس افريقيا للأمم.

وفتحت المقاهي أبوابها مبكرا صباح يومه الأربعاء، لترتيب وتحضير أجواء استقبال زبنائها لمتابعة مباراة المنتخب الوطني.

وحجز عدد من المواطنين كراسيهم بمقاهيهم المعتادة لمتابعة المباراة المنتظرة أمام تنزانيا، كما طرحت مقاه أخرى عروضا خاصة بهذه المناسبة.

هذا ويلتقي المنتخب الوطني المغربي مع نظيره التنزاني اليوم الأربعاء، في مدينة سان بيدرو الإيفوارية، لحساب لقاءات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا.

ويطمح أسود الأطلس لتحقيق نتيجة الإنتصار في بداية المشوار، وذلك لكسب جرعات إضافية من الثقة، ومناقشة قادم المباريات بهدوء.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of البحرية الملكية تنقذ 53 مرشحا للهجرة السرية بسواحل طانطان

البحرية الملكية تنقذ 53 مرشحا للهجرة السرية بسواحل طانطان

2024-01-17 / 16:00
Photo of كلميم: مهاجر تعرض للنصب والتزوير يطالب ” الداكي” بتحريك شكايته

كلميم: مهاجر تعرض للنصب والتزوير يطالب ” الداكي” بتحريك…

2024-01-17 / 14:15
Photo of إنقاذا للموسم الدراسي.. وزارة بنموسى تطلق خطة لتخفيف البرامج الدراسية

إنقاذا للموسم الدراسي.. وزارة بنموسى تطلق خطة لتخفيف البرامج…

2024-01-17 / 13:34
Photo of طائرة يابانية تعود أدراجها بعد أن عض رجل مضيفة طيران

طائرة يابانية تعود أدراجها بعد أن عض رجل مضيفة…

2024-01-17 / 12:23
Photo of الرباط: الحبس لرجال سلطة تورطوا في قضية “ابتزاز “رئيس جماعة بورزازات

الرباط: الحبس لرجال سلطة تورطوا في قضية “ابتزاز “رئيس…

2024-01-17 / 11:46
Photo of بطولة أستراليا المفتوحة.. أندرييفا “الصغيرة” تقصي أنس جابر

بطولة أستراليا المفتوحة.. أندرييفا “الصغيرة” تقصي أنس جابر

2024-01-17 / 10:20
Photo of بتهمة التشهير.. بنزيما يقدم شكوى رسمية ضد وزير الداخلية الفرنسي

بتهمة التشهير.. بنزيما يقدم شكوى رسمية ضد وزير الداخلية…

2024-01-17 / 09:34
Photo of طقس الأربعاء.. جو بارد وقطرات مطرية متفرقة بهذه المناطق

طقس الأربعاء.. جو بارد وقطرات مطرية متفرقة بهذه المناطق

2024-01-17 / 09:05
Photo of 11 كلية طب وصيدلة بالمغرب تصعد ضد ايت طالب وميراوي

11 كلية طب وصيدلة بالمغرب تصعد ضد ايت طالب…

2024-01-16 / 23:42
Photo of توقيع حوالي 30 اتفاقية تعاون بين جماعات محلية من المغرب والسنغال

توقيع حوالي 30 اتفاقية تعاون بين جماعات محلية من…

2024-01-16 / 23:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق