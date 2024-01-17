شرين عبد الوهاب تعتذر للعراقيين لهذا السبب

2024-01-17 / 15:20
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القسم الفني: هبة بريس

أعربت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن أسفها بعد سوء الفهم الذي حصل عقب مزاحها في حفل رأس السنة بدبي مع الشعب العراقي.

وأصدر مكتبها الإعلامي بيانا أكد فيه أن شيرين لم تقصد توجيه أي إساءة للعراقيين، موضحا “لم تكن تقصد بما قالت أي إساءة لشعب العراق،بل كان قصدها ترديد عبارة يرددها الشعب المصري حول من يعودون إلى مصر بعد طول غياب محملين بالخير كله من أرض العراق”.

كما أضاف أن شيرين تؤكد “محبتها الكبيرة لأهل العراق، وأن كل ما روج من تأويلات وتفسيرات في هذا الشأن م مغلوط، فهو غبر صحيح”.

كذلك أكد البيان أن “شيرين تأمل لقاء جمهورها بالعراق في فرصة قريبة، لتجدد محبتها وتقديرها لشعبه العربي الأصيل، الذي يتمتع جمهوره بمكانة خاصة في قلبها”.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب أثارت جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو من حفلها في دبي وهي ترد “حاسة إني جاية من العراق” على ترحيب الحضور بعبارة “حمد الله على السلامة”.

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