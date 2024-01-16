تفاصيل اعتقال أمن البيضاء لأب قتل اثنين من أبنائه في طنجة

2024-01-16 / 19:47
0

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة الفداء درب السلطان بولاية أمن الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين 15 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، تظهر عليه بعض علامات المرض النفسي، وذلك للاشتباه في تورطه في قتل اثنين من أبنائه والإيذاء العمدي.

وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد أوقفت المشتبه فيه على خلفية تورطه في ارتكاب اعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض في حق أحد الأشخاص، قبل أن يكشف البحث تورط المعني بالأمر كذلك في ارتكاب جريمة قتل مزدوجة بمدينة طنجة استهدفت أطفاله القاصرين البالغين من العمر 5 و8 سنوات.

وقد مكنت عملية التنسيق بين مصالح الشرطة بكل من مدينة الدار البيضاء وطنجة من العثور على جثة الضحيتين داخل مسكن الأسرة، ومعاينة آثار العنف عليهما.

وقد تم إيداع مرتكب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه الجريمة، والكشف عن الدوافع الحقيقية التي تقف وراء ارتكابها.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بينهم عمدة طنجة ..الرئيس السنغالي يستقبل وفدا مغربيا على هامش مناظرة “اللامركزية “

بينهم عمدة طنجة ..الرئيس السنغالي يستقبل وفدا مغربيا على…

2024-01-16 / 19:00
Photo of 500 مليون درهم لتشجيع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

500 مليون درهم لتشجيع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

2024-01-16 / 18:34
Photo of الإجهاد المائي يستنفر المديرية الإقليمية للتعليم بسطات

الإجهاد المائي يستنفر المديرية الإقليمية للتعليم بسطات

2024-01-16 / 17:55
Photo of اكادير : رمي الأزبال خارج “الحاويات” سلوك غير اخلاقي لبعض المواطنين

اكادير : رمي الأزبال خارج “الحاويات” سلوك غير اخلاقي…

2024-01-16 / 17:48
Photo of الأمن يفتح تحقيقا للكشف عن هوية مروجي شائعات خطيرة حول اللحوم

الأمن يفتح تحقيقا للكشف عن هوية مروجي شائعات خطيرة…

2024-01-16 / 17:15
Photo of استئنافية فاس تقرر تأجيل ملف المتهمين في التلاعبات بالمعدات الطبية بمستشفى تازة

استئنافية فاس تقرر تأجيل ملف المتهمين في التلاعبات بالمعدات…

2024-01-16 / 16:49
Photo of بنموسى: الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية ينطلق من داخل الأقسام

بنموسى: الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية ينطلق من داخل الأقسام

2024-01-16 / 16:26
Photo of وزارة التجهيز تحذر السائقين بسبب “النشرة الإنذارية”

وزارة التجهيز تحذر السائقين بسبب “النشرة الإنذارية”

2024-01-16 / 15:16
Photo of ورزازات : ايداع 5 أشخاص السجن متهمين بتزوير وثائق الحصول على ” الفيزا”

ورزازات : ايداع 5 أشخاص السجن متهمين بتزوير وثائق…

2024-01-16 / 14:26
Photo of وأخيرا عاد التلاميذ إلى الأقسام …

وأخيرا عاد التلاميذ إلى الأقسام …

2024-01-16 / 12:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق