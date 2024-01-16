500 مليون درهم لتشجيع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

هبة بريس _ الرباط

أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن برنامج التأهيل المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة مكّن من رفع عدد المتمدرسين من 16 ألف سنة 2021 إلى 26 ألف سنة 2023.

وأوضحت السيدة حيار، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة حول “الإجراءات الحكومية لتنزيل جيل جديد من الخدمات الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذه الحصيلة المتعلقة بتشجيع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة تحققت بفضل الدعم المهم الذي خصصته الحكومة والذي يبلغ 500 مليون درهم.

وأشادت المسؤولة الحكومية بالمجهودات التي يبذلها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددة على أهمية تمكين الأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم من الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وبخصوص الأنشطة المدرة للدخل للأشخاص في وضعية إعاقة، قالت الوزيرة إنه بفضل الدعم الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتفعيلا للالتزامات الحكومية، تم الانتقال من 400 مشروع لدعم الأنشطة المدرة للدخل إلى 1830 مشروعا سنة 2023.

وأشارت الوزيرة إلى أنه “تم في 19 دجنبر توقيع اتفاقية تفاهم مع القطاع الخاص لتفعيل القانون 97.13 والاشتغال على الإطار التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص”.

وفي هذا السياق، نوّهت الوزيرة بالشراكة القائمة مع وزارة الصناعة والتجارة، مبرزة أنه تم تخصيص 200 منصب في القطاع الخاص لفائدة الأشخاض في وضعية إعاقة.

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