ورزازات : ايداع 5 أشخاص السجن متهمين بتزوير وثائق الحصول على ” الفيزا”

2024-01-16 / 14:26
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة ورزازات ، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و70 سنة، من بينهم ثلاثة موظفين عموميين وصاحب مكتبة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في الوساطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية بالمنطقة القروية “إيكيوين” بضواحي مدينة تينغير، وذلك عن طريق توفير وثائق تتضمن معطيات تدليسية للحصول على تأشيرات السفر للدول الأوروبية، وهي الملفات التي يشتبه في كون صاحب المكتبة الموقوف هو من يقوم بتزويرها.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل المكتبة المذكورة، عن حجز جهازي حاسوب يحتويان على آثار رقمية لمجموعة من جوازات السفر وعقود العمل ومختلف الوثائق والمحررات المسجلة في اسم الغير.

وقد تم ايداع الموقوفين الخمسة السجن المحلي وإحالة ملفهم علىً قاضي التحقيق بنفس المحكمة .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الأمن يفتح تحقيقا للكشف عن هوية مروجي شائعات خطيرة حول اللحوم

الأمن يفتح تحقيقا للكشف عن هوية مروجي شائعات خطيرة…

2024-01-16 / 17:15
Photo of استئنافية فاس تقرر تأجيل ملف المتهمين في التلاعبات بالمعدات الطبية بمستشفى تازة

استئنافية فاس تقرر تأجيل ملف المتهمين في التلاعبات بالمعدات…

2024-01-16 / 16:49
Photo of بنموسى: الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية ينطلق من داخل الأقسام

بنموسى: الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية ينطلق من داخل الأقسام

2024-01-16 / 16:26
Photo of وزارة التجهيز تحذر السائقين بسبب “النشرة الإنذارية”

وزارة التجهيز تحذر السائقين بسبب “النشرة الإنذارية”

2024-01-16 / 15:16
Photo of وأخيرا عاد التلاميذ إلى الأقسام …

وأخيرا عاد التلاميذ إلى الأقسام …

2024-01-16 / 12:57
Photo of فجيج.. احتجاجات متواصلة للساكنة رفضا لتفويت قطاع الماء الشروب

فجيج.. احتجاجات متواصلة للساكنة رفضا لتفويت قطاع الماء الشروب

2024-01-16 / 12:40
Photo of تقرير: 54% من الأسر المغربية أكدت تحسن جودة الخدمات الإدارية

تقرير: 54% من الأسر المغربية أكدت تحسن جودة الخدمات…

2024-01-16 / 12:22
Photo of “أسيد” يضيء فراش الزميل طارق عبلا

“أسيد” يضيء فراش الزميل طارق عبلا

2024-01-16 / 12:08
Photo of نشرة إنذارية: رياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من أقاليم المملكة

نشرة إنذارية: رياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من…

2024-01-16 / 11:53
Photo of متحورات كورونا.. وزارة الصحة توضح وتطمئن المواطنين

متحورات كورونا.. وزارة الصحة توضح وتطمئن المواطنين

2024-01-16 / 11:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق