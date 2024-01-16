أولاد حريز: اتهام امرأة “مسنة” بانتهاك حرمة مسجد

ع. اللطيف بركة - هبة بريس

أحالت النيابة العامة بسطات ، سيدة ” مسنة ” على الخبرة الطبية من أجل التأكد من عدم اصابتها بمرض نفسي او خلل عقلي ، بعد ان وضع عدد من المواطنين بأحد دوارير جماعة الساحل منطقة أولاد تحرير اقليم برشيد ، شكاية ضدها بارتكاب أفعال تمس بحرمة بيت الله وقدسيته.

وكانت مصالح درك المركز الترابي حد السوالم، قد فتحت تحقيق أولي في موضوع الشكاية التي تتهم المسنة بارتكاب افعال تمس حرمة بيت الله بعد الإستماع إلى الشهود الذين أكدوا المعطيات التي تضمنتها الشكاية، حيث اتهموا المسنة برمي الأزبال بمحيط وجنبات ووسط المسجد، دون مراعاة لمشاعر المصلين، مرجحين أنها تعاني من مرض أو خلل عقلي.

وأكد الشهود أن المعنية بالأمر قامت الأسبوع الماضي بالدخول إلى المسجد الواقع بدوار الخيايطة، وعمدت إلى طلي جدرانه وأرضيته بالأزبال، دون مراعاة لمشاعر المصلين وحرمة المسجد، ما يرجح أنها تعاني من مرض أو خلل عقلي.

وإلى جانب ذلك، تم الاستماع للمشتكى بها في محضر رسمي حول المنسوب إليها، قبل أن يتم الاحتفاظ بها تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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