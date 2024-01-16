أمزازي يكرم صاحب الأغنية الشهيرة “صباح الخير”

نجلاء مزيان : هبة بريس

كُرِّم الفنان الأمازيغي الحسين الباز يوم الأحد الماضي، وذلك على هامش الاحتفال الذي أقيم بساحة الأمل بمدينة أكادير بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة.

ووثقت عدسات كاميرات الحضور لحظة تكريم صاحب الأغنية الشهيرة “صباح الخير” من طرف والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكاديرإداوتنان، سعيد أمزازي.

وجدير بالذكر أن الحسين الباز ولد سنة 1957 بقرية جنان آيت الباز في جماعة إرحالن المعروفة بـ «متوگة» بنواحي إمينتانوت، وتأثر منذ صغره بحلقات الروايس في الأعراس والإحتفالات مثل الرايس عمر واهروش وبريك المتوگي والرايس عبد الله بن دريس المزوضي والرايس محمد أوتولوكولت بالإضافة إلى الفنان محمد البنسير.

وبدأ مساره الفني في السبعينات من خلال مجموعة الرايس محمد اوتولوكولت وسرعان ما انتقل بين إمينتانوت ومراكش من خلال ساحة جامع الفناء، ثم غادر إلى مدينة الدارالبيضاء لتسجيل أول شريط بعنوان قصيدة «أنزور أنيلي العقل» في شهر مارس 1979 بمساعدة من الرايس الحاج أعراب أتيكي.

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