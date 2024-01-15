طنجة..شخص ينهي حياة طفليه بآلة حادة ويسلم نفسه للأمن(صور)
هبة بريس – مكتب طنجة
اهتزت منطقة طنجة البالية مساء اليوم الاثنين على وقع جريمة قتل بشعة ، بطلها أب أنهى حياة طفليه بآلة حادة .
وقالت مصادر “هبة بريس ” أن الجاني أقدم على قتل ابنته البالغة من العمر 10 سنوات قبل أن يجهز على شقيقها البالغ من العمر 5 سنوات بواسطة آلة حادة ، لاسباب لازالت مجهولة الى حدود كتابة هذه الأسطر .
وأضافت مصادرنا أن الجاني سلم نفسه لعناصر الشرطة بمدينة الدار البيضاء التي وضعته تحت تدبير الحراسة النظرية بعد اخطار النيابة العامة المختصة ، حيث سيتم التحقيق معه للكشف عن ملابسات وظروف ارتكابه لهذه الجريمة المأساوية .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp