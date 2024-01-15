أونسا تنفي اشاعات وجود أمراض بالقطيع و اللحوم الحمراء بفاس

هبة بريس _ فاس

نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغدائية ( اونسا ) صحة الرسائل الصوتية التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أمراض بالقطيع و باللحوم الحمراء

وأكد مصدر خاص بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ل ‘ هبة بريس ‘ ان كل ما يتم الترويج إليه، من خلال هذا التسجيل المشار إليه لا أساس له من الصحة. مضيفا، أن القطيع يتمتع بصحة جيدة وأن اللحوم الحمراء المتأتية من المجازر المرخصة على المستوى الصحي من طرف أونسا تخضع لمراقبة مستمرة من طرف المصالح البيطرية للمكتب.

وأشار ذات المصدر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية أونسا ينصح المستهلك باقتناء اللحوم الحمراء من محلات الجزارة المعروفة، و التأكد من أنها تحمل ختم المصالح البيطرية و تفادي اللحوم مجهولة المصدر

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