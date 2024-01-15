فوضى السير والجولان بسطات.. الأمن يُسجل المخالفات بقلب الأحياء السكنية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في خطوة وُصفت بالسابقة هي الأولى من نوعها، شنت عناصر أمن السير والجولان حملات داخل الأحياء السكنية وأمام المنازل بمدينة سطات لتعقب المخالفين من أصحاب السيارات المركونة، قامت خلالها بحجز العديد من المركبات والدراجات النارية التي كانت متوقفة في وضعيات غير قانونية، فيما سجلت غرامات مالية أخرى في حق آخرين.

الحملة الأمنية التي حملت في طياتها طابعا فجائيا حسب رأي مواطنين من ساكنة الأحياء ممن ارتأوا أن تكون مسبوقة بحملات تحسيسية لاسيما وأن الناس اعتادوا لسنوات على ركن سياراتهم بهاته الأمكنة، وهي الحملة الأمنية التي خلفت ردود أفعال متباينة لدى معظم المتتبعين، بين مرحب بالفكرة ومثمن للمجهودات المبدولة من قبل العناصر الأمنية لضبط المخالفين مع ترتيب الجزاءات، وبين مُطالب بتعميم مثل هاته الحملات على كافة الأحياء ” كمجمع الخير مثلا حيث يركب البعض سياراتهم وسط المدارات”، لتشمل كافة المحاور دون استثناء، و بين مستنكر خاصة في صفوف من وجدوا أنفسهم أمام غرامات مالية بسبب ركن سياراتهم فوق الرصيف أمام أبواب منازلهم دون سابق انذار، فيما آخرون طالبوا بتشديد المراقبة على المخالفين بمعظم الشوارع بوسط المدينة وخاصة بشارع الجيش الملكي وشارع الحسن الثاني حيث التوقفات غير القانونية والريكولاج بالعلالي، وحيث هناك العديد ممن لا يحترمون الاشارات الضوئية ولا احترام السرعة المسموح بها، ناهيك عن أصحاب بعض الدراجات النارية من المراهقين الذين يزرعون الرعب بسرعتهم الجنونية أمام المؤسسات التعليمية والساحات العمومية وبالشوارع العامة.

مواطنون آخرون طالبوا بتعميم مثل هاته الحملات وتكثيفها من خلال القيام بدوريات صباحية ومسائية بالقرب من محطات الحافلات حيث الطالبات والطلبة المتوجهين كل صباح نحو جامعة الحسن الأول، وكذلك القيام بحملات أمنية تمشيطية بقلب الأحياء الشعبية كحي سيدي عبد الكريم وأحياء السلام بكافة أشطره وحي ميمونة وغيرها…حيث ينشط البعض في ترويج المخدرات والظهور بمظاهر العربدة والسكر العلني..

وعموما، فقد عرفت مدينة سطات تحسنا أمنيا ملحوظا، من خلال تواجد دوريات متنوعة ومختلطة بمختلف النقاط بالمدينة، بهدف استثباب الأمن لدى المواطن واحساسه بالطمأنينة.

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