فوضى السير والجولان بسطات.. الأمن يُسجل المخالفات بقلب الأحياء السكنية

2024-01-15 / 17:35
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

في خطوة وُصفت بالسابقة هي الأولى من نوعها، شنت عناصر أمن السير والجولان حملات داخل الأحياء السكنية وأمام المنازل بمدينة سطات لتعقب المخالفين من أصحاب السيارات المركونة، قامت خلالها بحجز العديد من المركبات والدراجات النارية التي كانت متوقفة في وضعيات غير قانونية، فيما سجلت غرامات مالية أخرى في حق آخرين.

الحملة الأمنية التي حملت في طياتها طابعا فجائيا حسب رأي مواطنين من ساكنة الأحياء ممن ارتأوا أن تكون مسبوقة بحملات تحسيسية لاسيما وأن الناس اعتادوا لسنوات على ركن سياراتهم بهاته الأمكنة، وهي الحملة الأمنية التي خلفت ردود أفعال متباينة لدى معظم المتتبعين، بين مرحب بالفكرة ومثمن للمجهودات المبدولة من قبل العناصر الأمنية لضبط المخالفين مع ترتيب الجزاءات، وبين مُطالب بتعميم مثل هاته الحملات على كافة الأحياء ” كمجمع الخير مثلا حيث يركب البعض سياراتهم وسط المدارات”، لتشمل كافة المحاور دون استثناء، و بين مستنكر خاصة في صفوف من وجدوا أنفسهم أمام غرامات مالية بسبب ركن سياراتهم فوق الرصيف أمام أبواب منازلهم دون سابق انذار، فيما آخرون طالبوا بتشديد المراقبة على المخالفين بمعظم الشوارع بوسط المدينة وخاصة بشارع الجيش الملكي وشارع الحسن الثاني حيث التوقفات غير القانونية والريكولاج بالعلالي، وحيث هناك العديد ممن لا يحترمون الاشارات الضوئية ولا احترام السرعة المسموح بها، ناهيك عن أصحاب بعض الدراجات النارية من المراهقين الذين يزرعون الرعب بسرعتهم الجنونية أمام المؤسسات التعليمية والساحات العمومية وبالشوارع العامة.

مواطنون آخرون طالبوا بتعميم مثل هاته الحملات وتكثيفها من خلال القيام بدوريات صباحية ومسائية بالقرب من محطات الحافلات حيث الطالبات والطلبة المتوجهين كل صباح نحو جامعة الحسن الأول، وكذلك القيام بحملات أمنية تمشيطية بقلب الأحياء الشعبية كحي سيدي عبد الكريم وأحياء السلام بكافة أشطره وحي ميمونة وغيرها…حيث ينشط البعض في ترويج المخدرات والظهور بمظاهر العربدة والسكر العلني..

وعموما، فقد عرفت مدينة سطات تحسنا أمنيا ملحوظا، من خلال تواجد دوريات متنوعة ومختلطة بمختلف النقاط بالمدينة، بهدف استثباب الأمن لدى المواطن واحساسه بالطمأنينة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of جلالة الملك يهنئ الملك فريدريك العاشر بمناسبة تتويجه عاهلا لمملكة الدنمارك

جلالة الملك يهنئ الملك فريدريك العاشر بمناسبة تتويجه عاهلا…

2024-01-15 / 19:47
Photo of “التبعية الاقتصادية”..المغرب يسعى إلى تحقيق تكامل اقتصادي عربي

“التبعية الاقتصادية”..المغرب يسعى إلى تحقيق تكامل اقتصادي عربي

2024-01-15 / 19:29
Photo of “التحالف الصناعي العربي”..كيف يستفيد المغرب من هذا التكتل ؟

“التحالف الصناعي العربي”..كيف يستفيد المغرب من هذا التكتل ؟

2024-01-15 / 19:04
Photo of سياقة دراجة نارية بطريقة استعراضية خطيرة تقود قاصرا للاعتقال بطنجة

سياقة دراجة نارية بطريقة استعراضية خطيرة تقود قاصرا للاعتقال…

2024-01-15 / 18:32
Photo of آيت الطالب: وزارة الصحة تشرف على 140 ألف مراقبة صحية للمحلات الغذائية

آيت الطالب: وزارة الصحة تشرف على 140 ألف مراقبة…

2024-01-15 / 18:22
Photo of وزير الفلاحة: وتيرة الجفاف ارتفعت من 6 الى 30%

وزير الفلاحة: وتيرة الجفاف ارتفعت من 6 الى 30%

2024-01-15 / 17:53
Photo of السكوري: “عدد من الطلبة جاو للتكوين المهني حيت ملقاوش الخدمة بالجامعة”

السكوري: “عدد من الطلبة جاو للتكوين المهني حيت ملقاوش…

2024-01-15 / 17:02
Photo of البحرية الملكية تنقذ 59 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

البحرية الملكية تنقذ 59 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

2024-01-15 / 16:38
Photo of تسجيل أدنى معدل اعتقال احتياطي في المغرب خلال سنة 2023

تسجيل أدنى معدل اعتقال احتياطي في المغرب خلال سنة…

2024-01-15 / 16:24
Photo of في زمن شح المياه.. نُفوق بغل بسد الدورات يُعمق المعاناة بسطات

في زمن شح المياه.. نُفوق بغل بسد الدورات يُعمق…

2024-01-15 / 15:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق