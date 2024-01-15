البحرية الملكية تنقذ 59 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

هبة بريس

اعترضت وحدتان تابعتان للبحرية الملكية، صباح يوم الاثنين، قاربين على متنهما 59 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وذلك على بعد حوالي 172 كلم شمال غرب و266 كلم جنوب غرب مدينة الداخلة.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، مضيفا أنهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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