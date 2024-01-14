كأس افريقيا..منتخب مصر يتعادل مع الموزمبيق

هبة بريس

اقتنص المنتخب المصري نقطة بشق الأنفس من نظيره منتخب موزمبيق عقب التعادل معه (2-2) الأحد لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 توتال إنيرجيز.

وسجل مصطفى محمد الهدف الأول للمنتخب المصري في الدقيقة الثانية، وتعادل ويتنيس لمنتخب موزمبيق في الدقيقة 55 قبل أن يحرز ساليسو الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 90+7 أدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري من علامة الجزاء.

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