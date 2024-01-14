أساتذة التعاقد يحتجون يوم الأحد أمام أكاديمية البيضاء بعد توقيفات طالت عددا منهم بسبب الاضراب

2024-01-14 / 18:58
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