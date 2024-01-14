دنيا بطمة :”ما عندي صراع حتى مع واحد”

نجلاء مزيان: هبة بريس

صرحت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، أنها ليس لديها أي صراع مع شخص معين.

وردا على تعليق في إحدى الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، جاء فيه “دنيا بطمة تشعل حفلا فنيا برقصها وغنائها بعد صراعها الاخير”، قالت خريجة أرب أيدول :”ما عندي ولا صراع مع احد الحمد لله”.

وواصلت المتحدثة ذاتها عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة:”عندي حب الجمهور وتضامنهم اللامشروط لهلا يخطيهم عليا”.

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