مصرع 21 شخصا على الأقل إثر انهيار منجم للذهب في تنزانيا

هبة بريس _ وكالات

لقي 21 عاملا في منجم للذهب شمال تنزانيا حتفهم، وفُقد آخرون، أمس السبت، عقب انهيار المنجم بسبب هطول أمطار غزيرة، حسب ما أفادت به السلطات المحلية.

وأوضح المفوض الإقليمي للمنطقة، يحيى ناواندا، أن الأمطار الغزيرة المستمرة تعرقل جهود انتشال المزيد من المحاصرين في المنجم المنهار في ناحية باريادي، مشيرا إلى أن معظم الضحايا من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 عاما.

وقد انهار المنجم على الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى طمر عمال المنجم الذين لم يتم تحديد عددهم بالضبط.

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