عبد الأله بنكيران

مدونة الأسرة.. ابن كيران يدعو “بوعياش” إلى الاستقالة

2024-01-14 / 09:56
7
هبة بريس _ الرباط

دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، آمنة بوعياش، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تقديم استقالتها من رئاسة المجلس، بسبب مخالفة مذكرة المجلس حول مدونة الأسرة لثوابت الدولة والمجتمع.في ظل تعارضها مع ثوابت الدولة والمجتمع.

وقال ابن كيران في كلمة له خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، السبت 13 يناير 2024 ببوزنيقة، إن حزب “المصباح” فوجئ بمذكرة مارقة، صادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيسته، والتي لم تراع مرجعية الأمة، ولا التأطير الشرعي ولا الدستوري ولا الملكي لتعديل مدونة الأسرة.

وسجل ابن كيران أن بوعياش استخرجت وقدمت أحكاما نابعة من مساواة ميكانيكية، ومطالب مستمدة من التوجهات الغربية التي أنتجت التفكك في الأسر الأوروبية والغربية، مطالبا إياها بالتراجع عن مذكرتها.

وتابع، يجب عليها أن لا تنس أننا دولة إسلامية يرأسها أمير للمؤمنين، وأن ما تدعو إليه يهدد المجتمع والدولة كلل، وإن لم تفعل فعليها الاستقالة من منصبها.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of عاجل..مصرع شخصين واصابة آخرين حالتهم حرجة في حادثة سير خطيرة بطنجة (صور)

عاجل..مصرع شخصين واصابة آخرين حالتهم حرجة في حادثة سير…

2024-01-14 / 10:29
Photo of كأس أمم إفريقيا: افتتاح النسخة 34 بحفل بسيط ومبهج

كأس أمم إفريقيا: افتتاح النسخة 34 بحفل بسيط ومبهج

2024-01-14 / 09:30
Photo of سبعينية تصدم بسيارتها متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في اسكتلندا

سبعينية تصدم بسيارتها متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في اسكتلندا

2024-01-14 / 09:15
Photo of طقس الأحد.. تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية

طقس الأحد.. تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية

2024-01-14 / 09:03
Photo of أخنوش من اكادير يدعو المواطنين بترشيد عقلاني للمياه

أخنوش من اكادير يدعو المواطنين بترشيد عقلاني للمياه

2024-01-13 / 23:42
Photo of سرقة معدات تقنية من جماعة ضاية عوا باقليم إفران يستنفر الأجهزة الامنية

سرقة معدات تقنية من جماعة ضاية عوا باقليم إفران…

2024-01-13 / 23:23
Photo of سائق “طاكسي” يختطف زبونة ويعرضها للسرقة بالبيضاء.. والأمن يوقفه

سائق “طاكسي” يختطف زبونة ويعرضها للسرقة بالبيضاء.. والأمن يوقفه

2024-01-13 / 22:11
Photo of منع زراعة البطيخ “الأحمر والأصفر” بجهة درعة تافيلالت

منع زراعة البطيخ “الأحمر والأصفر” بجهة درعة تافيلالت

2024-01-13 / 21:43
Photo of أمن مطار مراكش يوقف فرنسيا من أصول جزائرية مبحوث عنه دوليا

أمن مطار مراكش يوقف فرنسيا من أصول جزائرية مبحوث…

2024-01-13 / 21:10
Photo of لقي حتفه غرقا..سلطات سبتة تعيد جثة مغربي إلى الفنيدق

لقي حتفه غرقا..سلطات سبتة تعيد جثة مغربي إلى الفنيدق

2024-01-13 / 19:30

‫7 تعليقات

  3. حزب نظيف من السرقة هذا هو الأهم ولكن أتحدى أي حزب من فرض وجوده بالساحة السياسية المغربية وأنقض المغرب من الإفلاس..

    رد

  4. انت السبب في هذه المعانات التي يعيشها الشعب بتحرير ثمن المحروقات.ستحاسب يوم لقاء الله على هدا القهر التي تسببت فيه..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق