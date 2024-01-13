منع زراعة البطيخ “الأحمر والأصفر” بجهة درعة تافيلالت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شرعت السلطات المحلية بإقليم الراشدية، في تفعيل قرار عاملي يتعلق بمنع زراعة البطيخ بنوعيه الاحمر والاصفر، بعد مراسلة ممثلي القطاعات الفلاحية والامنية من تفعيل القرار على المزارعين.

وجاء القرار العاملي بمنع تفليح البطيخ بالراشدية واحتمال تعميمه على اقاليم جهة درعة تافيلالت، بعد توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية بالجهة، إلى جانب تفعيل السياسة الاستباقية لازمة الماء القصوى في الأشهر القادمة في حالة ما لم تسقط الأمطار بغية الحفاظ على كمية من مياه الشرب من أجل ضمان تزويد السكان بهذه المادة الحيوية.

وفي نفس السياق تقرر بموجب القرار العاملي احداث لجنة إقليمية للماء على مستوى إقليم الراشدية، من أجل مواكبة فعيل الإجراءات، وكذا تقييم الوضعية المائية بالاقليم ، ومنه الثقوب المائية غير المرخصة.

وكانت وزارة الداخلية قد وجهت مراسلات للولاة والعمال من أجل تفعيل تدابير احترازية مستعجلة لمنع تبذير المياه .

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