إسبانيا تكشف عن سفيرها الجديد بالمغرب

2024-01-13 / 22:58
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الرباط: هبة بريس

من المرتقب أن تعين اسبانيا سفيرا جديدا بالمغرب خلال الأيام القليلة القادمة، خلفا للسفير المنتهية ولايته منذ فترة ريكاردو دياز.

وفي هذا الصدد كشف موقع “ديبلومات إن سباين”، أن حكومة بيدرو سانشيث ستقدم قريبا على تنصيب الدبلوماسي إنريكي أوخيدا الذي يرأس “كاسا دي أميريكا” المخصصة للحوار بين الثقافات في إسبانيا، محل سفيرها الحالي.

وجدير بالذكر أن إنريكي أوخيدا فيلا، السفير الجديد الذي يرتقب أن يتم الإعلان الرسمي عن تعيينه قريباً، هو دبلوماسي محترف حاصل على شهادة في القانون من جامعة إشبيلية، وقد ولج السلك الدبلوماسي في عام 1994.

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