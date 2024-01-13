“الشيخة مولينكس”.. من هي الشخصية “التيكتوكية” التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي?

لا يمكن أن تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، دون أن تصادف فيديو أو فيديوهات لشخصية جديدة ملقبة بـ”الشيخة مولينيكس”.

وتوثق الفيديوهات المذكورة لمحادثات بين شخص يدعى “مولينيكس”، يتبادل أطراف الحديث والنكت والدعابة مع متتبعيه بتطبيق “تيك توك”، كما لا يتردد في أحيان كثيرة عن تقديم نصائح ومعلومات متنوعة لهم في كافة المجالات.

واشتهر “مولينيكس” في بداياته بفيديوهات للرقص الشعبي والشرقي يظهر فيها بلباس نسوي وهو سبب تلقيبه ب”الشيخة”، قبل أن ينتقل الى إجراء محادثات وجولات للعب والتحدي مع مستعملي تطبيق “تيك توك”.

ويلقى “الشيخة مولينيكس” متابعة واسعة من قبل مستعملي تطبيق “تيك توك”، الذين يتسابقون للظهور معه في لايفاته في حين يكتفي البعض الآخر منهم بمشاهدتها والتعليق عليها.

وتشكل لايفات وفيديوهات “الشيخة مولينيكس” خطرا من نوع آخر على الأطفال والمراهقين الذين يعدون من أكبر الفئات المستعملة لتطبيق “تيك توك”، على اعتبار أنها تطبع مع “المثلية الجنسية” وغيرها من الظواهر الخطيرة

وبالحديث عن الجانب الشخصي ل”مولينيكس”، أكد عدد من متتبعيه أنه كانت ينتمي لأسرة التعليم، ودرس لسنوات مستويات التعليم الثانوي مادة الفلسفة، قبل أن يغادر القطاع العمومي ويهاجر الى فرنسا.

هذا وسبق للمعني بالأمر، أن أكد المعطيات المتداولة، كما أضاف أن أصوله جزائرية – مغربية “اب جزائري وأم مغربية”، ولا يتعمد ربط أصوله بالجارة الشرقية لأسباب أخرى.

انتشار “ظاهرة الشيخة مولينيكس” واكتسابه لشهرة واسعة في ظرفية قصيرة، تؤكد مرة أخرى بحث فئة كبيرة من مستعملي تطبيق “تيك توك” عن متابعة هذا الجنس من الفيديوهات والمحتويات من جهة، وانتقادها والمطالبة بمقاطعتها من جهة أخرى.

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