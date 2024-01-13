لحظة نشوب حريق مهول بحافلة لنقل المسافرين في ظروف غامضة بوسط فاس بالقرب من حي الوفاء

2024-01-13 / 01:52
0

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of في حفل رأس السنة الأمازيغية، أخنوش يعانق بحرارة مدرب حسنية أكادير ويهنئه على النتائج الطيبة لأخيرة

في حفل رأس السنة الأمازيغية، أخنوش يعانق بحرارة مدرب…

2024-01-13 / 01:49
Photo of في حفل رأس السنة الأمازيغية، أخنوش يعانق بحرارة مدرب حسنية أكادير ويهنئه على النتائج الطيبة لأخيرة

في حفل رأس السنة الأمازيغية، أخنوش يعانق بحرارة مدرب…

2024-01-13 / 01:49
Photo of في حفل رأس السنة الأمازيغية، أخنوش يعانق بحرارة مدرب حسنية أكادير ويهنئه على النتائج الطيبة لأخيرة

في حفل رأس السنة الأمازيغية، أخنوش يعانق بحرارة مدرب…

2024-01-13 / 01:49
Photo of حكوزة ,, طقوس للاحتفال برأس السنة الأمازيغية بافران و تنظيم محكم للمنظمين يتخلله حفل أمازيغي

حكوزة ,, طقوس للاحتفال برأس السنة الأمازيغية بافران و…

2024-01-12 / 22:25
Photo of أستاد التانوي التأهيلي يجهل أسباب التوقيف عن العمل و لسنا دعاة الفتنة

أستاد التانوي التأهيلي يجهل أسباب التوقيف عن العمل و…

2024-01-12 / 21:11
Photo of السحيمي : فوجئنا بالتوقيفات و الاقتطاعات و سنخوض معارك نضالية قوية مستقبلا و لن نتنازل

السحيمي : فوجئنا بالتوقيفات و الاقتطاعات و سنخوض معارك…

2024-01-12 / 21:03
Photo of منيب : توقيف الاساتذة والاقتطاع من الاجور خارج عن نطاق القانون و ضد الدستور

منيب : توقيف الاساتذة والاقتطاع من الاجور خارج عن…

2024-01-12 / 21:02
Photo of الفنان ” سعيد الناصري” يتذكر أمجاد النخبة الوطنية بقطر و يتمنى تكرار الأمر بالكوديفوار

الفنان ” سعيد الناصري” يتذكر أمجاد النخبة الوطنية بقطر…

2024-01-12 / 19:06
Photo of جنازة مهيبة للمشجع الودادي زكرياء بعد وفاته بسكتة قلبية بمدرجات ملعب البشير

جنازة مهيبة للمشجع الودادي زكرياء بعد وفاته بسكتة قلبية…

2024-01-12 / 18:47
Photo of الدكتور خرمودي يوجه رسالة قوية ويوصي المواطنين الاجراءات القانونية لاغلاق الحسابات البنكية الجامدة

الدكتور خرمودي يوجه رسالة قوية ويوصي المواطنين الاجراءات القانونية…

2024-01-12 / 18:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق