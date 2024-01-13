“غضب نقابي” بعد تسريح عمال شركة مرتبطة بماكدونالدز

2024-01-13 / 00:06
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هبة بريس _ الرباط

غضب عارم ذلك الذي يعيشه سائقون يعملون في إحدى الشركات المتعاقدة مع سلسلة مطاعم “ماكدونالد” بعد محاولة الشركة تسريحهم عن طريق خلق مشاكل وعراقيل وفرض جو يسوده ضغط رهيب على هؤلاء السائقين

ووصفت مصادر نقابية سلوكات هذه الشركة بـ”التعسفية ” والتي تستهدف النقابيين بشكل خاص وهو الامر الذي قوبل نداءات لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قصد التدخل

وتفاعلا مع هذه ,” التعسفات ” شجبت نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب ما اعتبرته ” تعسفات” تطال جل السائقين المشتغلين بالشركة المذكورة “MARO TRANS” وهي شركة تعمل على تزويد ” ماكدونالدز” باللحوم

وتوقفت مراسلة للنقابة عند اتهامات تطال السائقين وصفت بالكيدية إلى جانب فرض إجازات قسرية

ناهيك على محاربة الشركة للعمل النقابي بل سارعت الأخيرة إلى طرد عدد من السائقين في الفترة الأخيرة.

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