“مبابي” يطلب راتبا ضخما لقبول عرض ريال مدريد

2024-01-12 / 21:35
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت تقارير صحفية أن الدولي الفرنسي كليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، اشترط الحصول على راتب ضخم من أجل الموافقة على الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان نهاية الموسم الجاري، حيث بات على أعتاب الرحيل، وتربط تقارير صحفية بينه وبين العملاقين ريال مدريد وليفربول.

وذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية يوم الجمعة، أن مبابي يتطلع لتقاضي راتب سنوي قيمته 64.5 مليون جنيه إسترليني إذا غادر سان جيرمان صيف العام الجاري.

وأضافت أن هذا الراتب يعني حصوله على 1.24 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو رقم ضخم للغاية.

ويعد ريال مدريد صاحب الفرص الأقوى للتعاقد مع مبابي، في حال رحيله عن سان جيرمان، بحسب تقارير صحفية، كما يراقب ليفربول موقف نجم موناكو السابق

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