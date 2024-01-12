العيون : توقيف مواطن ” مالي ” بحوزته سلاح ناري و”ألف “رصاصة

2024-01-12 / 21:46
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هبة بريس __ ع بركة

عثرت مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالعيون ، على سلاح ناري وحوالي ” ألف ” رصاصة ، بحوزة مواطن ” مالي ” يحمل الجنسية البلجيكية .

وجاء توقيف المواطن ” المالي ” على اثر برقية بحث دولية في حق من شرطة الإنتربول ، بعد ان قام بسرقة سيارة فارهة لمواطن بلجيكي ، وتزوير وثائقها بترقيم فرنسي ، واستطاع الدخول إلى التراب الوطني المغربي عبر ميناء طنجة .

ووفقا لذات المصادر، فإنه وبعد الأبحاث والتحريات التي قامت بها عناصر التشخيص القضائي للدرك الملكي، فقد تم العثور على كمية كبيرة من الذخيرة الحية و سلاح ناري مخبأة بإتقان في الصندوق الخلفي للسيارة.

وعلى ضوء هذه الواقعة، فقد تم تعميق البحث بتنسيق مع الفرقة الوطنية بالقيادة العليا للدرك الملكي، والنيابة العامة المختصة بالعيون، لمعرفة مصدر ووجهة الذخيرة المحجوزة، والوقوف على الملابسات الكاملة لهذه القضية، حيث توبع الموقوف من طرف قاضي التحقيق من أجل إدخال سلاح ناري إلى التراب الوطني دون إذن و حيازة دخيرة حية و سلاح ناري دون ترخيص..

يشار إلى أن الافعال الجنائية المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصول 35 و 54 و 93 من ظهير 13 دجنبر 2022 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها و توابعها و ذخيرتها، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون إيداع المتهم الموقوف بالسجن المحلي بالعيون .

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