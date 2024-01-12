لمحة عن التقويم الأمازيغي ودلالات الاحتفال بـ “با الشيخ”

هبة بريس _ الرباط

اكتسب الاحتفال برأس السنة الأمازيغية أهمية إضافية باعتباره وسيلة لإرساء حيوية هوية ثقافية لبلدان شمال افريقيا ويحيي هذا التقليد، المتجذر في الحكايات الشعبية القديمة التوازن الذي ينبغي على الإنسان أن يحققه مع الطبيعة.

وابتداء من غد السبت 13 يناير، يحتفل أمازيغ المغرب والجزائر وتونس وليبيا وأجزاء من مصر، ومعهم أمازيغ المهجر ، برأس السنة الأمازيغية الجديدة والتي يُطلق عليها اسم “ينّاير” ، كما تأتي هذه السنة بطعم خاص في المغرب بعد دسترة رأس السنة الأمازيغية كيوم عيد وطني.

ويحيي سكان بلدان شمال افريقيا رأس السنة الأمازيغية باحتفالات مختلفة وهو تقليد مرتبط بالطبيعة وبالموسم الفلاحي، حيث تشير الطقوس إلى مدى ارتباط الإنسان الأمازيغي القديم بأرضه و اندماجه في الطبيعة من خلال ممارسة بعض التعبيرات التي يرجى منها إبعاد شبح الجوع والتماس أسباب الخير والسعادة التي لا تكون بالنسبة للإنسان الأمازيغي إلا بوفرة المحاصيل، فبداية العام تشكل نهاية وخاتمة للمؤون الماضية أو “العولة” وبداية التحضير للمحصول القادم.

تاريخيا يعد التقويم الأمازيغي من بين أقدم التقويمات، إذ استعمله الأمازيغ منذ اكتشاف الزراعة كما ظلت المناسبة احتفالا فلاحيا موسميا وحدثا تقليديا مرتبط أساسا بالأرض ولم يرتقي الى مرحلة التأريخ بشكل رسمي الا في سنة 950 ق.م عند انتصار القائد الأمازيغي في معركة حاسمة ضد قائد الفراعنة رمسيس الثاني، قبل أن يتمكن الأمازيغ من الصعود الى عرش الحكم بمصر الفرعونية وتأسيس الأسرة الفرعونية الثانية والعشرين فكان ذلك التاريخ بداية الحساب أو التأريخ للتقويم الأمازيغي الذي يبلغ الآن 2974 سنة، كما أن النقوش التاريخية المحفورة على أعمدة معبد ″الكرنك″ في مدينة الأقصر بمصر، توثق لهذا النصر العسكري وتتحدث تلك الآثار عنه بالتفصيل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp