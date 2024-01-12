“الديستي ” بأولاد تايمة تطيح بالفقيه ” مول السماوي”

هبة بريس _ الرباط

علم. أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير تمكنت زوال اليوم الجمعة بتوقيف الفقيه المعروف ب “مول السماوي”، الذي ظهر في فيديو و هو يقوم بسرقة مبلغ محترم لمستخدمة بأحد المحلات لبيع النظارات بأولاد تايمة, و ذلك وفقا لمعلومات دقيقة وفرتها عناصر الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني بأولاد تايمة.

وقالت مصادر الموقع ان المتهم يستخدم “طريقة السماوي” للإطاحة بضحاياه، و ذلك بعمليات متفرقة عبر مخلتف مدن جهة سوس ماسة.

و سيتم إخضاع الموقوف للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات قيام المشتبه فيه لهذه الأفعال التي يعاقب عليها القانون

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp