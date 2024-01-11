أكادير: الإعلان عن اختيار ملكة جمال الأمازيغ

2024-01-11 / 23:28
0
اوزروتي احمد

ستعلن لجنة تحكيم خاصة عن المتوجة بمسابقة ملكة جمال الأمازيغ 2974 ووصيفتيها الأولى والثانية، وذلك مساء يوم غد الجمعة بفضاء حديقة ابن زيدون.

واختارت جمعية إشراقة أمل للتنمية الشاملة إدراج التظاهرة ضمن احتفالات المجلس الجماعي لأكادير أكادير المنظمة بمجموعة من فضاءات مدينة أكادير.

ويأتي اختيار ملكة جمال الأمازيغ، الذي لطالما تزامن مع احتفالات إيض ن يناير، خلال هذه السنة ضمن الاحتفالات المبرمجة من 8 إلى 14 يناير الجاري، احتفاء بدخول السنة الأمازيغية الجديدة 2974.

يشار أن هذا الاحتفال بالدورة السابعة للمسابقة يكتسي اشعاعا خاصا بعد القرار الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بإقرار فاتح السنة الأمازيغية (14 يناير) يوم عطلة رسمية بالمملكة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of فنانون فنلنديون يطالبون بمنع إسرائيل من المشاركة في مسابقة “يوروفيجن”

فنانون فنلنديون يطالبون بمنع إسرائيل من المشاركة في مسابقة…

2024-01-11 / 20:30
Photo of رقية ماغى تنفي قيامها بعمليات التجميل

رقية ماغى تنفي قيامها بعمليات التجميل

2024-01-11 / 16:52
Photo of تعزيز التعاون الثقافي محور مباحثات جمعت بنسعيد ونظيره البلغاري

تعزيز التعاون الثقافي محور مباحثات جمعت بنسعيد ونظيره البلغاري

2024-01-11 / 15:40
Photo of بعد طلاقه من شرين.. حسام حبيب يصدر أغنية “كذابة”

بعد طلاقه من شرين.. حسام حبيب يصدر أغنية “كذابة”

2024-01-11 / 13:07
Photo of موازاة و ذكرى ميلادها.. سعد لمجرد يوجه رسالة خاصة لسميرة سعيد

موازاة و ذكرى ميلادها.. سعد لمجرد يوجه رسالة خاصة…

2024-01-11 / 12:55
Photo of بعد ندوة “الحقيقة الصادمة”.. سعيدة شرف “لم أشمت في بطمة ولا أتمنى لها السجن”

بعد ندوة “الحقيقة الصادمة”.. سعيدة شرف “لم أشمت في…

2024-01-11 / 11:09
Photo of لطيفة رأفت تدخل على خط الخلاف بين “باطما” و”سعيدة شرف”

لطيفة رأفت تدخل على خط الخلاف بين “باطما” و”سعيدة…

2024-01-10 / 18:50
Photo of سعيدة شرف لدنيا بطمة :” اذا درت بك شكاية فأنا أتنازل عنها”

سعيدة شرف لدنيا بطمة :” اذا درت بك شكاية…

2024-01-10 / 17:50
Photo of رباب الأزماني تشيد بإنسانية دنيا بطمة و تتضامن معها بطريقتها الخاصة

رباب الأزماني تشيد بإنسانية دنيا بطمة و تتضامن معها…

2024-01-10 / 17:22
Photo of توقيع اتفاقية تفاهم بين المغرب والسينغال في المجال الثقافي

توقيع اتفاقية تفاهم بين المغرب والسينغال في المجال الثقافي

2024-01-10 / 17:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق