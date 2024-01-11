طرفاية : اعتقال قا..تل والدته خنقا
علم من مصدر مطلع ل ” هبة بريس ” انه جرى توقيف قبل لحظات من ليلة الخميس 11 يناير الجاري ، شاب في 19 من عمره ، متهم بقتل والدته الخمسينية خنقا بمنزلها وسط مدينة طرفاية .
واضافت مصادرنا ان المتهم كان قد اختفى عن الأنظار مساء اليوم الخميس ، وقت اكتشاف جثة والدته، مما عجل من دورية الدرك الملكي وأخرى من السلطة المحلية والقوات المساعدة، في تمشيط أحياء المدينة بحثا عن المتهم الذي تمت محاصرته وبتعليمات من النيابة العامة ، تم وضع المشتبه فيه ، رهن تدبير الحراسة النظرية ، من اجل التحقيق معه حول ملابسات الجريمة قبل تقديمه إلى العدالة .
وجراء الجريمة أصيب جيران الأم الضحية بصدمة وذهول من هذه الجريمة البشعة في حق الأصول ، حيت تم ايداع جثة الضحية التي تتحدر من اقليم خنيفرة وتقيم بطرفاية ، مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، فيما رجحت مصادرنا ان يكون المشتبه فيه بخنق والدته حتى الموت يعاني من مرض نفسي.