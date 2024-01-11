ساكنة أكادير الكبير بدون مياه للشرب و «رامسا» توضح: الإنقطاع خارج عن الإرادة

2024-01-11 / 19:30
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهدت جل احياء اكادير الكبير بما فيها انزكان ايت ملول ،انقطاع صبيب مياه الشرب خلال الفترة المسائية من الساعة السادسة لليلةاليومر الخميس 11 يناير الجاري ، بحسب بلاغ للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات ” الرامسا”، مما أثار استياء الساكنة .

وعبر عدد من المواطنين عن معاناتهم من الإنقطاع الغير مبرر في مضمون البلاغ لهذه المادة الحيوية، محلمين وكالة توزيع المياه المسؤولية لما أسموه بالإستهتار بحقوقهم.

وأكدت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء في إعلان لها أن انقطاع الماء خارج عن إرادتها، مؤكدة في بلاغها انه ” في ظل الظرفية المناخية التي تطبعها قلة التساقطات المطرية ونقص حاد في المياه على مستوى السدود المزودة لأكادير الكبير، ونتيجة للعطب بالمنشآت الإنتاجية التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء يوم الأربعاء 10 يناير الجاري ، تعلن الوكالة لزبنائها الكرام ، ان قطاع التوزيع سيعرف اضطرابات قد تصل إلى قطع الماء ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم ، وان المصالح التقنية ماضية في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكي تعود وضعية توزيع الماء إلى حالتها الطبيعية “.

  • ويعد هذا الانقطاع السادس من نوعه في اقل من شهر ، مما ينذر بضرورة ترشيد مياه الشرب مستقبلا من طرف المواطنين للحفاظ على هذه المادة الحيوية، بالرغم ان ساكنة اكادير كانت تتوقع ان محطة تحلية مياه البحر ، ستجنب المدينة هذه الانقطاعات المتكررة.

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    ‫5 تعليقات

    5. لك الله يا وطني من مسؤولين يستحمرون الشعب فأنا لا أفهم ما علاقة الوضعية المناخير بوجود محطة تحلية مياه البحر و للإشارة فالحياه التي تزود بها ساكنة اكادير ليست من السدود إنما هي من محطة تحلية مياه البحر و لهدا أتعجب من هده الاعدار و السلام

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