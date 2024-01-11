برلمان أبي الجعد …”مجيدي خليفة” أمام رهان كبير

هبة بريس _ ع عياش

كلنا كنقراو من حين لآخر خبر ذهاب نواب الأمة إلى إجازاتهم ..ولكن ألي ماكنسولوش عليه واش هذا البرلمانيين نقلوا هموم المواطنين بالشكل المأمول في إطار نقاش برلماني مؤطر بقوة الرقابة المخولة لهم …واش هذا البرلمانيين لعبوا الدور اديالهم المتمثل في الإلتصاق بمشاكل وهموم المواطنين..ماهي نوعية الأسئلةالمطروحة ..اهي فعلا مصيرية تفرضها الحاجة أم تبقى ديماغوجية، الغاية منها الإثارة أكثر من تمثيل الأمة

اليوم ماكاين لاش نتكلموا على “مشاريع القوانين” ..اليوم غانحصروا النقاش أديالنا في خانة واش حنا “بإقليم خريبكة ” صوتنا مسموع بالبرلمان …؟ واش مشاكل الإقليم الكثيرة والمتعددة مسموع رنينها بالقبة .. وإلى كانت مسموعة فعلا علاش ماتلقاش ليها الحل ؟

اليوم غانتكلموا على المردودية ..وبشكل خاص استحضرنا البرلماني “مجيدي خليفة ” عن حزب الأصالة والمعاصرة”

المحفظة البرلمانية اديال ” مجيدي خليفة ” خفيفة لا تسر البجعديين بالخصوص والخريبكيين بشكل عام ..قضايا الإقليم بشتى تجلياتها أجمعها خليفة في 15 سؤال كتابي و07 الاسئلة شفوية الى حد الان

تخيل معايا أخي القارئ ان “مجيدي خليفة” الذي يمتطي سيارته انطلاقا من ابي الجعد مرورا بوادزم وصولا عند اخريبكة عالج مشاكل هذه البقعة الجغرافية ب15 سؤال كتابي …و07 أسئلة شفوية

باش نفهمو مزيان الى اي حد انه كاين تقصير في هذا الباب غانجيبو كمثال رشيد حموني البرلماني عن التقدم والاشتراكية الذي توجه للحكومة باكثر من 370 سؤال برلماني ..كاين فرق كبير …وعلى هذا الاساس بغينا شي شرح من البرلمانيين اديالنا …فين كاين الإشكال ؟

ليس مقبولا ان يكون البرلماني على هذا النحو اذا علمنا أن مشاكل الاقليم لاتعد ولا تحصى وهي كفيلة _ اي مشاكل الاقليم _ ان تؤكد وجودهم البرلماني في كل الجلسات ..ومع نذرة رؤيتهم يتكلمون نيابة عن الساكنة صرنا نغار من برلمانيين يولون الاهمية الكبرى لمهمة الترافع عن مدنهم .

“مجيدي خليفة ” ..برلماني بغينا نفكروه بما قاله في أيام قافلة “100يوم 100 مدينة” وهو القائل “لم نأت اليوم لتقديم الوعود وصكوك الغفران، ولكن جئنا بروح وطنية خالصة لننصت إليكم، ونتحسس ونتعرف على حاجياتكم واستقبال أولوياتكم وتصوراتكم لبناء مدينتكم”

ماسمعناش حتى اليوم ان برلماني استطاع ان يقارب مشاكل الاقليم ب 07 اسئلة شفوية و15 سؤال كتابي …ولم يحدث ان تحققت التنمية بمجموع اسئلة برلمانية تعدت 20 بقليل .

وحتى بعض الاسئلة أدبال البرلمانيين التي تدخل عداد الأرقام فأغلبها لا تحاكي مشاكل الاقليم وتكون ذات صيغة وطنية وعليه يصبح الترافع شمولي لا يخدم المنطقة وإن كان في مجمله جيد / ايجابي

وفي اطار الترافع دائما … ” مجيدي خليفة “طالب وزير الصحة بالتنزيل الفعلي لقانون الوظيفة الصحية رقم 22-09، أو إخراج النصوص التشريعية المشار إليها في المواد 13 و 22 و 24 من نفس القانون، وكذلك تعميم التنزيل الفعلي للمجموعة الصحية الترابية.

وفي نفس السؤال الشفوي طالب خليفة من الوزير بضرورة تتبعه للمراكز التي تم تدشينها مشيرا أن “مستشفى النهار ” بخريبكة تم اغلاقه مباشرة بعد التدشين

هذا القول اثار الكثير من ردود الفعل على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي ..وعلى هذا الأساس ربطنا الاتصال بمدير المستشفى الذي فند هذا الزعم وأكد ان الامر لا يتعلق بإغلاق بقدر مايتعلق بترتيبات ادارية فرضتها المرحلة

وقال لينا مدير المستشفى ان ابواب مستشفى النهار فتحت في وجه المرضى ولا وجود لأي إغلاق وأن فارق زمن الإغلاق والشروع في العمل لم يتعدى ساعات تم خلالها مدراسة طريقة الاشتغال وبلورة استراتيجية ليكون المرفق رهن اشارة الجميع بمايلزم من المسؤولية .

مقابل كل السالف ذكره ..مجيدي خليفة يتواصل …يتبع !!

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