بعد طلاقه من شرين.. حسام حبيب يصدر أغنية “كذابة”

القسم الفني: هبة بريس

قرّر الفنان حسام حبيب، أن ينهي فترة غيابه عن محبيه ويعود بألبوم غنائي جديد يحمل عنوان “كذابة”، المرتقب طرحه خلال شهر فبراير المقبل.

وجدير بالذكر أن حسام حبيب كان من المقرر أن يعود بديو رومنسي يجمعه بطليقته شيرين عبد الوهاب، حيث أعلنا عن ذلك قبل طلاقهما بأشهر، ليتم عقبها إلغاء فكرة هذا المشروع.

واختار حسام، أغنية “كدابة” كي تكون الأغنية الرسمية للألبوم، الأمر الذي جعل جمهوره يرجح أن الأغنية موجهة لطليقته شرين عبد الوهاب.

من جانب آخر..لا يزال حسام حبيب، ملتزماً الصمت تجاه أزمة انفصاله عن شيرين، حيث لم يكشف عن أي تفاصيل بخصوصها أو يعلق على الأنباء المتداولة حول تدخله في عملها وتورطه في الأزمات التي تعرّضت لها مع العديد من الجهات الإنتاجية.

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