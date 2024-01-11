الجامعة العربية تهنئ المغرب على انتخابه لرئاسة مجلس حقوق الانسان

2024-01-11 / 11:14
0
هبة بريس

أكد الامين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الانسان يعد اعتراف دوليا بجهوده المتواصلة في مجال ترسيخ حقوق الإنسان.

وسجل أبو الغيط، في تغريدة على شبكة “X” (تويتر سابقا)، أن “نتيجة التصويت تعد اعترافا دوليا بجهود المغرب المتواصلة في مجال ترسيخ حقوق الإنسان”، معربا عن ثقته في أن هذا التطور سيخدم القضايا العربية في المجلس.

وأعرب الامين العام للجامعة العربية بالمناسبة عن تهانئه للمملكة على انتخابها لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعام 2024.

وتم انتخاب المملكة المغربية، وبشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، عقب تصويت جرى يوم الأربعاء بجنيف.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ، أن 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيدوا ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.

وأبرز البلاغ أن انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعد اعترافا من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الـPPS يطالب الحكومة بمراجعة التوجهات الفلاحية المستنزفة للماء

الـPPS يطالب الحكومة بمراجعة التوجهات الفلاحية المستنزفة للماء

2024-01-11 / 12:41
Photo of “الأحرار” يعبر عن افتخاره بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان

“الأحرار” يعبر عن افتخاره بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق…

2024-01-11 / 09:16
Photo of بوريطة : المغرب يثمن عاليا موقف جمهورية بلغاريا حول قضية الصحراء

بوريطة : المغرب يثمن عاليا موقف جمهورية بلغاريا حول…

2024-01-10 / 22:12
Photo of بوريطة : المغرب يرى في بلغاريا فاعلا أساسيا في استقرار منطقة البلقان

بوريطة : المغرب يرى في بلغاريا فاعلا أساسيا في…

2024-01-10 / 22:05
Photo of رئاسة مجلس حقوق الإنسان.. الولايات المتحدة تهنئ المغرب

رئاسة مجلس حقوق الإنسان.. الولايات المتحدة تهنئ المغرب

2024-01-10 / 21:37
Photo of مسؤول بريطاني: نتطلع إلى بناء شراكة عصرية وذات منفعة متبادلة مع المغرب

مسؤول بريطاني: نتطلع إلى بناء شراكة عصرية وذات منفعة…

2024-01-10 / 18:28
Photo of بودن : انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان تتويج للخبرة التي راكمها طيلة سنوات

بودن : انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان تتويج…

2024-01-10 / 18:17
Photo of بوريطة: المغرب وبلغاريا يعملان على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة حقيقية

بوريطة: المغرب وبلغاريا يعملان على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى…

2024-01-10 / 17:02
Photo of سانشيز: العلاقات مع المغرب بلغت مستوى عاليا من المتانة والثقة

سانشيز: العلاقات مع المغرب بلغت مستوى عاليا من المتانة…

2024-01-10 / 16:39
Photo of الصحراء المغربية : بلغاريا تشيد بجهود المملكة “الجادة وذات المصداقية”

الصحراء المغربية : بلغاريا تشيد بجهود المملكة “الجادة وذات…

2024-01-10 / 16:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق