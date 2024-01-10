“الجزائري عطال”يتحرك بعد إدانته بالسجن عقب فيديو “يوم أسود لليهود”

هبة بريس _ رياضة

أعلن محامو مدافع منتخب الجزائر وفريق نيس لكرة القدم يوسف عطال، الأربعاء، أن موكلهم استأنف إدانته بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب نشره مقطع فيديو يدعو إلى “يوم أسود لليهود” على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وأدين عطال، البالغ من العمر 27 عاما والذي يستعد الى المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج بين 13 الشهر الحالي و11 فبراير المقبل، في الثالث من يناير الحالي بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو بتهمة التحريض على الكراهية على أساس الدين.

وكان محاموه تطرقوا إلى إمكانية استئناف الحكم مباشرة بعد النطق به، وأوضح محاميه أنطوان فاي لوكالة فرانس برس “بعث برسالة دعم للفلسطينيين في غزة. بالنسبة له، هذا هو السلام، وهو ليس الوحيد”.

لكن لائحة الاتهام الصادرة عن نائبة المدعي العام أشارت إلى أنه “لا يوجد أي شيء له علاقة بالسلام خلال أي وقت من هذه الثواني الـ35″، معتبرة أن عقوبة السجن مع وقف التنفيذ يمكن أن تكون “عقوبة تحذيرية” من شأنها أن تشجع اللاعب على التفكير الآن قبل أن يقوم بأي نشر في المستقبل.

ودافع عطال عن نفسه بالقول إنه لم يشاهد مقطع الفيديو بأكمله وأعاد نشره من دون أن يعرف كافة ما يحتويه.

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