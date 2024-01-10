الملك يصدر عفوه على 1381 شخصا بمناسبة ذكرى 11 يناير

2024-01-10 / 20:26
4
هبة بريس _ الرباط

بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1381 شخصا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص :

“بمناسبة ذكرى 11 يناير الخالدة لهذه السنة 1445 هجرية 2024 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1381 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1198 نزيلا وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 234 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 959 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 05 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 183 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 48 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 09 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة: 111 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 15 شخصا

المجموع العام: 1381

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of توقيف قاصرين لاشتباه تورطهما في المس بسلامة السير على السكك الحديدية

توقيف قاصرين لاشتباه تورطهما في المس بسلامة السير على…

2024-01-10 / 21:14
Photo of إفران على موعد الإحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة

إفران على موعد الإحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة

2024-01-10 / 20:39
Photo of حموشي يهنئ بشرى كربوبي بمناسبة تتوجيها بجائزة أفضل حكم عربي لكرة القدم

حموشي يهنئ بشرى كربوبي بمناسبة تتوجيها بجائزة أفضل حكم…

2024-01-10 / 20:18
Photo of المديرية الإقليمية بسيدي بنور تطلع الرأي العام على مستجدات المنظومة التربوية بالإقليم

المديرية الإقليمية بسيدي بنور تطلع الرأي العام على مستجدات…

2024-01-10 / 20:08
Photo of بنسعيد يتباحث مع نظيره البلغاري حول آفاق التعاون الثقافي الثنائي

بنسعيد يتباحث مع نظيره البلغاري حول آفاق التعاون الثقافي…

2024-01-10 / 19:57
Photo of اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وجامعة كرة القدم وجمعية الإعلام والناشرين

اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وجامعة كرة…

2024-01-10 / 19:49
Photo of اكادير : المتورطون في قضية السطو على ” الخزنة الحديدية “ينتظرون مصيرهم

اكادير : المتورطون في قضية السطو على ” الخزنة…

2024-01-10 / 19:38

10 دول إفريقية من أصل 13 صوتت لصالح ترؤس…

2024-01-10 / 19:28
Photo of وزير الفلاحة يؤكد وفرة المنتجات الغذائية لشهر رمضان

وزير الفلاحة يؤكد وفرة المنتجات الغذائية لشهر رمضان

2024-01-10 / 18:42
Photo of “مقاربة التقليص من أضرار المخدرات” محور يوم دراسي ببركان

“مقاربة التقليص من أضرار المخدرات” محور يوم دراسي ببركان

2024-01-10 / 17:21

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق