سعيدة شرف لدنيا بطمة :” اذا درت بك شكاية فأنا أتنازل عنها”

2024-01-10 / 17:50
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

صرحت الفنانة المغربية سعيدة شرف على هامش الندوة التي نظمتها يومه الأربعاء في أحد الفنادق المصنفة بالدار البيضاء، للرد على زميلتها دنيا بطمة حول القضية المثيرة للجدل و المتعلقة بحساب حمزة مون بيبي، بمجموعة من التفاصيل.

واستهلت شرف حديثها ب “اقسم بالله ما بغيتها تدخل للحبس” وتقصد هنا مواطنتها دنيا بطمة، نافية ما صرحت به الأخيرة حول تقديم شرف لشكاية ضدها “انا اذا درت بيها شكاية فأنا اتنازل عنها قدام المغاربة كاملين”.

ووجهت شرف كلامها لبطمة قائلة :”لقاو عندك محادثة خاصة بينك و بين حساب حمزة مون بيبي”،مستدلة بصورة من ذات المحادثه والتي تتضمن صورة زوجها مرفوقة بتعليق جاء فيه :”راجلها كيبيع الحوايج فنيويورك وساكن غير مع الدراري اويلي مالها على هاد التزويجة،الشارفة”.

وأضافت شرف حديثها قائلة :”أنا هي الضحية وليت كندافع على راسي، حيت صورتيني بطريقة خايبة للناس وبحال أنا هي الشريرة”، مبرزة معاناتها الكبيرة مع الحساب سابقا “بسبب الحساب كنت خايفة وكنبات نبكي و مكنتش كننعس، وحتى أنا أم و عندي وليدات و ولدي مراهق”.

وردت شرف على تصريح بطمة حول أن القضاء برأها من الحساب و أنصفها، و ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد به، قائلة:” علاش كدبتي على المغاربة”، مشيرة إلى الجرائم التي بصددها تمت متابعة بطمة ومعاقبتها، ولعل أبرزها: المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال،و المشاركة في بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.

وفي الأخير التمست سعيدة شرف من زميلتها عدم تسييس القضية وربطها بقضية الصحراء المغربية قائلة :” الكل غنى فالصحراء، ابتسام ، لطيفة، سلمى..علاش غادي نحسدك نتي، و عافاك لا داعي لتسييس القضية حيت الصحراء قضية كل المغاربة و بعيدة كليا عن حمزة مون بيبي”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of رباب الأزماني تشيد بإنسانية دنيا بطمة و تتضامن معها بطريقتها الخاصة

رباب الأزماني تشيد بإنسانية دنيا بطمة و تتضامن معها…

2024-01-10 / 17:22
Photo of توقيع اتفاقية تفاهم بين المغرب والسينغال في المجال الثقافي

توقيع اتفاقية تفاهم بين المغرب والسينغال في المجال الثقافي

2024-01-10 / 17:15
Photo of من ردهات المحاكم إلى منصة “الانستغرام”..حرب كلامية بين بطمة و سعيدة شرف تثير الاستياء

من ردهات المحاكم إلى منصة “الانستغرام”..حرب كلامية بين بطمة…

2024-01-10 / 15:50
Photo of فوضيل” يتغنى بالملك محمد السادس في آخر إصداراته

فوضيل” يتغنى بالملك محمد السادس في آخر إصداراته

2024-01-10 / 13:24
Photo of خطوبة ليلى أحمد زاهر و هشام جمال تلهب منصات التواصل الاجتماعي

خطوبة ليلى أحمد زاهر و هشام جمال تلهب منصات…

2024-01-10 / 12:12
Photo of مغاربة ينتقدون اختيار لجنة تحكيم برنامج ستار لايت على صفحة دوزيم

مغاربة ينتقدون اختيار لجنة تحكيم برنامج ستار لايت على…

2024-01-10 / 11:20
Photo of النيابة العامة تستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب “سب وقذف” منتج شهير

النيابة العامة تستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب “سب وقذف”…

2024-01-09 / 17:41
Photo of هذا مصير دنيا بطمة بعد رفض طلب الطعن

هذا مصير دنيا بطمة بعد رفض طلب الطعن

2024-01-09 / 16:51
Photo of بنسعيد يمثل المغرب في حفل افتتاح المهرجان الوطني للفنون والثقافة بالسينغال

بنسعيد يمثل المغرب في حفل افتتاح المهرجان الوطني للفنون…

2024-01-09 / 13:50
Photo of عادل التاويل :”المرجو احترام خصوصيتي و أنا لا أشارك حياتي الخاصة”

عادل التاويل :”المرجو احترام خصوصيتي و أنا لا أشارك…

2024-01-09 / 11:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق