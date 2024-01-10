سانشيز: العلاقات مع المغرب بلغت مستوى عاليا من المتانة والثقة

2024-01-10 / 16:39
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هبة بريس

أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء بمدريد، أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا “بلغت مستوى عاليا من المتانة والثقة”، مبرزا أن هذه الروابط ” ستكون دائما أولوية بالنسبة لمدريد.

وأضاف سانشيز خلال افتتاح المؤتمر الثامن للسفراء الإسبان المعتمدين في الخارج: “أعتقد أنه يتعين علينا مواصلة تعزيز هذه العلاقات”.

وذكر رئيس السلطة التنفيذية الإسبانية، في هذا السياق، بالاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، الذي انعقد بالرباط العام الماضي، والذي أتاح “فتح فصل جديد في العلاقات الثنائية”، “بمشاركة وزارية واسعة النطاق”، وتوقيع أكبر عدد من الاتفاقيات في تاريخ العلاقات بين البلدين.

علاوة على ذلك، أكد رئيس الحكومة الإسبانية على أهمية تعزيز الحوار بين البلدين المطلين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط ​​لمكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وزيادة الوعي بمخاطر هذه الآفة.

وأضاف أن الاستقرار والأمن في منطقة الساحل يجب أن يظلا أولوية بالنسبة لإسبانيا وأوروبا.

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